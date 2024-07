Premiere Mondiale del nuovissimo live action “GORMITI - THE NEW ERA” in autunno su Rai2, Rai Gulp e Rai Play

Rainbow sarà nuovamente di scena a Giffoni Film Festival. L’edizione #54 della rassegna di cinema per ragazzi ospiterà sabato 20 luglio un evento speciale ed esclusivo, che coinvolgerà tutti gli appassionati di animazione e di cinema.

La giornata vedrà protagonista il genio visionario di Iginio Straffi, presente con una masterclass, e proseguirà con l’anteprima mondiale del nuovo live action Gormiti – The New Era, serie prodotta da Rainbow in collaborazione con Giochi Preziosi che verrà trasmessa in prima visione assoluta su Rai2, Rai Gulp e Rai Play in autunno.

Sabato 20 luglio, i Giffoners avranno l’opportunità di partecipare all’anteprima mondiale di Gormiti – The New Era, la cui veste live action di altissima qualità è caratterizzata da straordinari effetti in CGI, dando alla serie un’impronta sensazionale.

Alle 19.30 in Sala Truffaut, i Giffoners potranno assistere alla proiezione in esclusiva del primo episodio dell’attesissima serie. La proiezione sarà seguita da un talk con il regista Mario Parruccini e con il cast principale, formato dai giovani attori Millie Fortunato Asquini (Skye – Scion), Federico Cempella (Zane – Scion), Robel Tesfamichael (Glen – Scion), Francesco Bertozzi (Carter – Scion), Claire Palazzo (Myridell). E alle 19.10 sfileranno sul Blu Carpet della Cittadella accompagnati dai Gormiti!

Vero e proprio fenomeno della cultura pop, i Gormiti sono uno dei franchise più iconici degli ultimi quindici anni, e in questa nuovissima produzione Rainbow, in collaborazione con Giochi Preziosi, sono stati reinventati per il pubblico internazionale. Sarà però il pubblico di Giffoni ad avere l’onore di essere il primo ad immergersi nel mondo di Gormiti – The New Era.

All’interno della Cittadella verrà allestita un’area dedicata alla nuova serie, dove saranno disponibili attività a tema e ci sarà la possibilità di scattare foto, con ricordi e sorprese preparati ad hoc per i giffoners.

L’appuntamento imperdibile di sabato 20 luglio sarà poi quello con Iginio Straffi, fondatore di Rainbow e guida del gruppo indipendente tra i più noti nel settore dell’intrattenimento internazionale, che sarà ospite speciale della rassegna per tenere una masterclass: l’incontro con i giurati del Workshop+18, dalle 16.30 alle 17.30 in Sala Verde, sarà moderato da Andrea Contaldo, e dedicato alle novità Rainbow imminenti ma anche le produzioni di Colorado. Straffi risponderà alle curiosità dei presenti e racconterà com’è nata la nuova serie oltre a svelare le ultime novità della sua creazione più famosa, Winx Club, che dal 2004 continua a far sognare intere generazioni e di cui quest’anno si celebrano i 20 anni, anticipando dettagli sulla nuova serie animata in arrivo nel 2025 su Rai e Netflix.