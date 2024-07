Lo scrive in una nota il vicepresidente del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione parlamentare Antimafia

“Ho raccolto l’appello del sindaco di Pratola Serra Gerardo Galdo, in provincia di Avellino, che chiedeva di far acquisire alla Commissione parlamentare Antimafia gli atti dell’inchiesta sul Comune. Oggi alle 13.30 si è tenuto l’ufficio di Presidenza che ha approvato l’acquisizione degli atti”. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle e membro della Commissione parlamentare Antimafia