Le atlete trionfano a Roma nei Campionati Italiani Junior

Sabato 27 e domenica 28 aprile, si sono svolti a Roma nello storico palazzetto dello sport “Palatiziano”, i Campionati Italiani Junior cinture nere, gara riservata agli atleti nati dal 2007 al 2009 valevole per l’assegnazione dei titoli nazionali.

A rappresentare la società sportiva dilettantistica “Taekwondo Irpino”, diretta dai Maestri Luigi SALDUTTO e Rocco GIANNELLI,c’erano gli atleti Sofia PESCATORE, Mattia BRANCALEONE e Ilaria GALLUZZO.

Medaglia di bronzo e podio Italiano per l’atleta Sofia PESCATORE che alla sua prima esperienza in campo nazionale cinture nere nella categoria -49 Kg, si ferma al terzo incontro contro un’atleta non più forte tecnicamente, ma sicuramente più determinata.

Medaglia di bronzo e podio Italiano anche per l’atleta Ilaria Galluzzo nella categoria -63 Kg, che in semifinale cede il passo alla vincitrice di categoria ad un secondo dalla fine. Davvero un Peccato!

Niente podio purtroppo per Mattia BRANCALEONE, anche lui alla prima esperienza ad un Campionato Italiano, che nonostante la sua splendida condizione atletica non riescono a gestire l’emozione di gara.

Il M° SALDUTTO dichiara: “Sono felicissimo per i risultati ottenuti da Ilaria e Sofia. I loro enormi sacrifici sono stati ripagati da queste due medaglie di bronzo, che le confermano ai vertici del Taekwondo Italiano. Potevamo ambire senza ombra di dubbio a qualcosa di più, viste le loro capacità tecniche, ma va bene così. Peccato per Mattia, sono certo che da questa esperienza, saprà trarre la giusta motivazione.

Ringrazio di cuore come sempre i genitori per gli enormi sacrifici, ed il gruppo di genitori ed atleti non in gara che sono venuti a tifare per i loro compagni di squadra”.