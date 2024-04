Passaro «Ancora aperti al dialogo, ma si facciano avanti entro il 30 aprile. Non abbiamo alcun problema a fare una lista nostra»

Questa mattina, al Circolo della Stampa di Avellino, si è tenuta una conferenza stampa indetta da Massimo Passaro, leader della lista “I cittadini in Movimento”. Con un occhio volto inevitabilmente alle prossime elezioni, Passaro si dice a più riprese deluso dall’atteggiamento d’indifferenza che dilaga da ogni schieramento della scena politica avellinese, riguardo a quelli che ritiene essere gli argomenti seri. «Parlano solo del nome del candidato a sindaco.» attacca Passaro, che poi continua «Siamo presenti da anni sul territorio. Non accettiamo lezioni, per esempio, da chi dice di conoscere tutte le mattonelle della città. Non siamo piastrellisti, ma sappiamo che nessuno di questi signori ha detto una parola mentre ammazzavano il verde della vecchia piazza Libertà. Mentre costruivano quel tugurio del bagno pubblico che si trova ora al centro di quella stessa piazza e che sarebbe stato possibile integrare in maniera diversa e più funzionale e accessibile anche per i disabili».

Sono tante le questioni che Passaro individua come impellenti da affrontare e di assoluta prima importanza: dal Samantha Della Porta, ai servizi sociali, passando per il mercato bisettimanale. Si dice pronto a dialogare con le altre forze politiche al fine di risolvere le decine di problemi che affliggono il capoluogo avellinese. «Aspettiamo da anni di dialogare su questi temi. Siamo aperti al confronto con le civiche e con i partiti» afferma Passaro, lanciando poi una stoccata alle altre liste «Vedo qui in sala la professoressa Rita Cesta, Rino Genovese, ma dove sono gli altri? Credo che il loro sia un comportamento scorretto nei confronti della città e degli avellinesi. Noi proponiamo un Patto civico per la città. Per un’Avellino devastata da decenni di cattiva amministrazione. Abbiamo denunciato le nuove Ztl, le strisce pedonali, gli autovelox, il Macello, il centro per l’autismo, il tunnel. – elenca Passaro – Dove erano i politici avellinesi? Anche all’opposizione, che hanno fatto?»

Passaro ha poi concluso l’incontro, lanciando un ultimatum ai potenziali eventuali alleati «Fino ad oggi tutti quelli con i quali ci siamo seduti al tavolo hanno solo parlato di nomi, mai di programmi. Noi siamo ancora aperti al dialogo, ma si facciano avanti entro il 30 aprile.»