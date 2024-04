Giornata Mondiale della Terra il 22 aprile 2024

Pertosa – Partendo dalla Teoria di Gaia ci si pone dinanzi una visione a dir poco sublime. Tutto funziona in maniera ottimale, seguendo dei ritmi, delle scansioni ben precise. La teoria ci dimostra che la natura è perfetta e così dovrebbe rimanere. Ciò non è accaduto e non accade purtroppo. La TERRA nel corso degli anni si è modificata molto, per mano dell’uomo. I cambiamenti che si osservano non ci lasciano più indifferenti, non devono lasciare indifferenti noi uomini che abitiamo la terra, la viviamo, e in futuro le prossime generazioni. La terra è viva esattamente come noi, due vite in simbiosi, diamole vita affinché lei ne dia a noi. (Vincenzo Michele Sellitto)

Questo è il cuore del Convegno dedicato alla celebrazione della Giornata Mondiale della Terra, intitolato “ONE – HEALTH: Dal Suolo al Benessere dell’Uomo”. Il connubio tra il microbioma del suolo e quello umano costituisce un complesso intreccio di interazioni ancora non del tutto chiarite. Nel corso dell’evoluzione umana, il suolo ha giocato un ruolo fondamentale nella formazione e nel condizionamento del microbioma umano. Molti dei microorganismi che oggi convivono con noi affondano le loro radici nei terreni che calpestiamo. La nostra storia come cacciatori-raccoglitori ha avviato un processo di trasmissione di microorganismi, mediato dagli animali e dai frutti che consumavamo. Con l’avvento della rivoluzione neolitica, la nostra relazione con il suolo si è intensificata: la coltivazione di alimenti ha introdotto l’uso specializzato dei microorganismi. Le fermentazioni sono diventate ponti tra il suolo e il nostro corpo. Come agricoltori, abbiamo restituito microorganismi al suolo sotto forma di sostanza organica, contribuendo alla fertilizzazione dei terreni coltivati. Tuttavia, con l’imporsi dell’antropocene, le pratiche agricole intensive e i cambiamenti climatici continuano ad alterare le comunità microbiche del suolo, minando proprio la simbiosi millenaria tra l’uomo e il suolo. In questo contesto, la conoscenza della correlazione tra il microbioma umano e quello del suolo diventa cruciale per lo sviluppo di strategie di recupero del suolo e la promozione della salute umana, seguendo il principio di “One Health”. Il convegno rappresenta un’opportunità unica per approfondire queste tematiche, condividere conoscenze e prospettive, e lavorare insieme per un futuro sostenibile per l’uomo e per il pianeta che chiamiamo casa

Convegno in occasione Giornata Mondiale della Terra 22 aprile 2024 dalle ore 9.30

presso Auditorium MIdA 01 in piazza G. De Marco a Pertosa

Un Convegno in occasione della Giornata Mondiale della Terra

Un’imperdibile opportunità di riflessione

ONE – HEALTH Dal suolo al benessere dell’Uomo

Un convegno in occasione della Giornata Mondiale della Terra. Questo incontro, che avrà luogo il 22 aprile 2024 presso l’Auditorium MIdA 01 della Fondazione MIdA a Pertosa (SA), si propone di affrontare tematiche cruciali legate alla tutela dell’ambiente, al legame tra uomo e natura e alla promozione di uno sviluppo sostenibile per il nostro pianeta. Il programma dell’evento sarà ricco di importanti relatori e figure istituzionali, pronte a condividere le proprie esperienze, riflessioni e proposte per un futuro più verde e consapevole.

Tra i saluti istituzionali, avremo l’opportunità di ascoltare le parole autorevoli del Sindaco di Pertosa, Domenico Barba, del Sindaco di Auletta, Pietro Pessolano, del Presidente della Fondazione MIdA, Maria Rosaria Carfagna, e del Presidente del Rotary Club Salerno Est, Camillo de Felice.

Questo convegno il quale non è solo un’occasione per esperti del settore, ma si rivolge a tutti coloro che nutrono un interesse ed amore per la Terra che ci ospita e che desiderano contribuire alla sua salvaguardia, è stato fortemente voluto e promosso da tutti i Club Rotary della Città di Salerno e di Cava dei tirreni, in quanto una delle aree di interesse dell’associazione riguarda proprio Tutela dell’ambiente. Il Rotary, da sempre impegnato nella promozione di iniziative volte alla conservazione dell’ambiente e al sostegno della sostenibilità ecologica, si fa da sempre promotore di un’azione concreta e trasversale che coinvolge istituzioni, associazioni e cittadini.

Inoltre il legame con il territorio della Fondazione MIDA, nella città di Salerno, nella provincia e in tutta la regione ha fatto ha permesso di coinvolgere le Istituzioni e gli enti e istituti che operano da sempre nell’ambito della tutela dell’ambiente, del benessere e soprattutto della didattica.

Infatti all’evento patrocinato anche dalla Regione Campania e dalla provincia di Salerno saranno presenti il presidente della Provincia Franco Alfieri, l’Assessore provinciale all’agricoltura – Luca Cerretani e il Presidente commissione bilancio On. Franco Picarone oltre alla presenza della dirigente scolastica Ida Lenza, e nonché dal presidente delll’Ordine degli Agronomi di Salerno Maurizio Camillo e il consigliere nazionale l’Ordine degli Agronomi Nazionale Antonio Capone

Il convegno vedrà la partecipazione in modo attivo gli studenti del Liceo Torquato Tasso di Salerno questo a testimoniare che la tutela dell’ambiente, la gestione del territorio e i cambiamenti climatici, non sono argomenti necessariamente tecnici per addetti ai lavori ma anzi temi trasversali che interessano tutta la comunità.

Terra significa anche nutrimento, e in questo contesto non possiamo non menzionare l’importanza della dieta mediterranea come patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. Il legame tra suolo, microbioma e salute umana è un tema di crescente interesse e ricerca, che ci spinge a riflettere sulle pratiche agricole, sull’antropocene e sul futuro della nostra relazione con la Terra. Questo testimoniato anche dalla presenza del DMED (Salone della Dieta mediterranea) con un saluto del presidente Emilio Ferrara.

Successivamente, sarà il momento degli interventi tecnici dei relatori, tra cui: Michele Buonomo di lega Ambiente, l’archeologo preistorico e speleologo Felice Larocca, il Direttore del Museo del Suolo di Pertosa Vincenzo Michele Sellitto e il Professore Duccio Cavalieri dell’Università di Firenze.

Ogni intervento sarà un tassello prezioso nel mosaico della nostra comprensione del rapporto tra suolo, ambiente e benessere umano.

Infine, va sottolineato l’impegno costante e determinato della Fondazione MIdA, presieduta con passione e dedizione. La Fondazione, presieduta dalla prof.ssa Maria Rosaria Carfagna, attraverso la ricerca, la divulgazione e l’azione concreta, si fa promotrice di una nuova consapevolezza ambientale, promuovendo progetti che hanno un impatto non solo locale, ma globale.

In un’epoca in cui la Terra e la sua biodiversità sono minacciate da molteplici fronti, è più importante che mai unire le forze per proteggere il nostro pianeta. Siamo parte di un tutto uno, e siamo interconnessi con ogni forma di vita su questo pianeta a solo attraverso un impegno condiviso e una consapevolezza diffusa possiamo garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire. Ognuno di noi ha un ruolo da svolgere, e insieme possiamo fare la differenza. Siamo tutti custodi della Terra, e insieme possiamo costruire un futuro migliore per tutti.