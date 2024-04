Venerdì 19 aprile 2024 - Polo Giovani ore 09:30

Il Rotary Club Avellino, con il suo Presidente dott. Florindo d’Onofrio, organizza la conferenza «Noi e l’IA. Dialogo tra filosofia e tecnologia sull’impatto dell’intelligenza artificiale» che si terrà venerdì 19 aprile 2024 alle ore 9.30 presso l’Auditorium del Polo Giovani di Via Morelli e Silvati, Avellino. L’evento è organizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino e l’Ufficio Pastorale della Scuola della Diocesi di Avellino. Ci sarà la partecipazione della Dott. ssa Fiorella Pagliuca, Dirigente dell’Ufficio VII Ambito Territoriale di Avellino e del Governatore del Rotary – Distretto 2101, il dott. Ugo Oliviero. L’incontro vuole stimolare un dialogo profondo e significativo tra filosofia e tecnologia, ragionando sull’impatto dell’intelligenza artificiale sull’umanità, in termini di applicazioni pratiche e di implicazioni filosofiche. Protagonisti dell’incontro saranno il Prof. Massimo De Santo, professore ordinario di Informatica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Salerno, e il prof. Carmine Di Martino, professore ordinario di Filosofia Morale presso il Dipartimento di Filosofia dell’Università degli Studi di Milano. Insieme a loro, gli studenti del Liceo Scientifico «P.S. Mancini», del Convitto Nazionale «P. Colletta», del Liceo «P.E. Imbriani» e dell’ITIS «G. Dorso» di Avellino, animeranno un dibattito a più voci. Noi e l’AI Immaginate uno sfondo che passi da un’ambientazione antica e filosofica da un lato a un paesaggio futuristico e tecnologico dall’altro. Sul lato filosofico, immaginate un ambiente sereno e senza tempo, magari con elementi architettonici greci classici come colonne o una lontana Acropoli, che simboleggiano le fondamenta del pensiero filosofico. Questo lato sembra avere una tonalità calda e dorata, che suggerisce la saggezza e l’alba dell’indagine umana. Sul lato tecnologico, c’è un futuro all’avanguardia, guidato dall’intelligenza artificiale. Pensate a uno skyline pieno di strutture digitali eleganti e flussi di dati olografici, illuminati da una luce fredda e al neon. Questo contrasto rappresenta il salto dalla saggezza antica all’innovazione moderna. Al centro, nel punto in cui questi due mondi si incontrano, ci siamo noi. Questo suscita un senso di meraviglia, di curiosità e della ricerca di armonia tra il mondo filosofico e quello tecnologico. Pensiamo all’impatto dell’IA sull’umanità, in termini di applicazioni pratiche e di implicazioni filosofiche. Programma 09:30 – Indirizzi di saluto • Don Antonio Fucci Direttore Ufficio Pastorale della Scuola • Dott. Florindo d’Onofrio Presidente Rotary Club Avellino • Dott. Ugo Oliviero Governatore Rotary – Distretto 2101 10:00 – Dialogo a due voci • Prof. Carmine Di Martino • Prof. Massimo De Santo 10:30 – Dialogo a più voci • Dialogo con il pubblico 11:30 – Conclusioni • Dott.ssa Fiorella Pagliuca Dirigente Ufficio Scolastico Provinciale – Ambito Territoriale Avellino 12:00 – Termine Evento Carmine Di Martino è professore ordinario di Filosofia Morale presso il Dipartimento di Filosofia “Piero Martinetti” dell’Università degli Studi di Milano. I suoi interessi di ricerca si sono rivolti alla fenomenologia di Husserl, alla ontologia di Heidegger, alla filosofia francese contemporanea, al pragmatismo e alla antropologia filosofica. Tre le sue pubblicazioni recenti: Viventi umani e non umani. Tecnica, linguaggio, memoria (Milano 2017); Figure della relazione (Bari 2018); Il simbolismo e i suoi antecedenti (Bologna 2019); e, in qualità di curatore e contributore, Heidegger and Contemporary Philosophy (Berlin 2021). Massimo De Santo è Professore Ordinario di Informatica presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell’Università di Salerno. I suoi principali interessi di didattica e di ricerca sono nei settori delle Reti di Calcolatori e dell’Intelligenza Artificiale. Autore di oltre 200 lavori scientifici pubblicati su Riviste e Congressi Internazionali. Appassionato osservatore dell’impatto delle tecnologie digitali sull’educazione e nella società. È co-autore del podcast di disseminazione tecnologica digitalia.fm. Ha recentemente pubblicato il testo “Uno, nessuno, ChatGPT”.