Il meeting multidisciplinare sabato 4 maggio presso la casa di cura Sante Rita di Atripalda

Atripalda – sabato 4 maggio , ore 8,30-14.00 Aula magna casa di cura Sante Rita , Atripalda ,meeting multidisciplinare su Obesità e Sindrome Metabolica. specialisti di varie discipline esporranno il percorso diagnostico e le più appropriate opzioni terapeutiche , medico- chirurgiche per questi pazienti. Il Corso ,con il patrocinio dell’Ordine dei Medici di Avellino, è’ stato accreditato per ECM, ed e’ diretto a medici di famiglia ed a tutti gli operatori sanitari coinvolti nella prevenzione e cura di questi pazienti. L’ingresso e’ libero.