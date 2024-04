Evento internazionale che offre partecipazione gratuita, visibilità internazionale e un generoso montepremi.

Al via la quinta edizione del Goldreed Industrial Design Award, un evento internazionale per promuovere il design d’eccellenza e il suo ruolo nel creare un futuro più sostenibile e in armonia con il pianeta. Con otto ampie categorie concorsuali, GIDA 2024 copre le principali aree di applicazione del design alla vita privata e pubblica, tra cui anche la manifattura, la comunicazione e la tecnologia. Designer, studi, aziende e istituzioni pubbliche/private sono invitati a partecipare a GIDA 2024, presentando prodotti esistenti o concept inediti. Un generoso montepremi di 4,300,000 CNY (circa 550,000 Euro) verrà assegnato a più di 60 vincitori, con un primo premio di 1,000,000 CNY (circa 127,000 Euro). La partecipazione è gratuita.

DA SAPERE

Montepremi: 4,300,000 CNY (circa 550,000 Euro)

Chiusura Bando: 30 giugno 2024 (24:00 ora di Pechino)

Partecipazione: Gratuita e aperta a progettisti, studi, aziende e istituti pubblici/privati ​​di qualsiasi nazionalità.

UN’OCCASIONE DA NON PERDERE

Non perdere l’opportunità di accrescere la tua visibilità internazionale, stabilire nuovi contatti con esperti del settore e vincere un sostanzioso premio monetario.