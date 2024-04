Momento di incontro e confronto tra giovani all’interno delle scuole secondarie di secondo grado

Sabato 20 aprile alle ore 16, in zona Valle nei pressi dei campetti, si terrà la passeggiata solidale per festeggiare insieme il compleanno di Danilo d’Argenio, avrebbe compiuto 25 anni.

L’Associazione di promozione sociale Danilo d’Argenio Realdaddy è sempre più presente, è sempre più attiva. Tutta l’energia viene dal desiderio sì di onorare Danilo ma anche dalla condivisione dei progetti con il Direttivo giovani ,nato da poco. Sempre più giovani sono coinvolti e chiedono di essere parte attiva nell’Associazione che, ricordiamo, ha lo scopo di sostenere i giovani meno facoltosi nel progetto di professionalizzazione al fine di costruirsi un futuro roseo. Master, corsi di specializzazione, corsi professionali sono la base delle richieste che arrivano all’Associazione e che la stessa, grazie all’aiuto di tanti, riesce a sostenere.

Il direttivo giovanile è un gruppo dinamico e fattivo e ha già messo in atto tante attività:

La passeggiata solidale è solo la prima delle attività programmate per questo anno;

Le conferenze all’interno delle scuole secondarie di secondo grado partendo dall’ITIS “Guido D’orso” di Avellino vogliono essere un momento di incontro e confronto tra giovani e l’occasione per ascoltare le testimonianze di giovani che hanno usufruito del supporto dell’associazione per arrivare dove, da soli, avrebbero impiegato più tempo; la mission dell’APS è aiutare “i giovani ad essere giovani” e far percepire loro di non essere soli, far comprendere loro come la condivisione di sogni, paure, gioie rende più forti; punto di partenza della conferenza è la consapevolezza che ogni giovane ha la propria identità, le proprie contraddizioni, le proprie aspirazioni, ha alle spalle un percorso di formazione/educazione differente, fatto di famiglie differenti, valori differenti, approcci scolastici differenti;

Sono in programmazione spettacoli teatrali;

corso di fotografia, di primo soccorso, di social media manager sono già in atto per i giovani che ce ne fanno richiesta.

Il desiderio di Danilo era una città più attiva e viva, la passeggiata solidale di sabato 20 è non solo il compleanno di un ragazzo orgoglioso della sua terra ma un momento di sana aggregazione in cui bimbi, ragazzi, genitori e nonni si incontrano e “camminano verso un futuro migliore”

Siate parte di questo momento indimenticabile mentre si cammina insieme, ricordando Danilo e alimentando la fiamma dei sogni che guidano i nostri giovani.

Per partecipare alla passeggiata è necessario iscriversi ed effettuare una piccola donazione sul sito www.aps-danilodargenio.it oppure si potrà il giorno 20 allo start ( campetti di valle) dalle ore 11 .