Sabato 20 aprile alle ore 18.00

Si terrà presso la Biblioteca comunale di Nocera inferiore al Corso Vittorio Emanuele II - sabato 20 aprile alle ore 18:00 - il Congresso cittadino di Nocera in Azione.

Guideranno i lavori l’on. Gigi Casciello, segretario provinciale e l’on. Antonio D’Alessio, deputato di Azione.