L'uomo è accusato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito

Questa mattina i Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 35enne, gravemente indiziato – allo stato delle indagini – di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le attività condotte dai Carabinieri della Stazione e della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino. L’attività investigativa condotta dai militari dell’Arma ha permesso di raccogliere prove consistenti, grazie anche a un’accurata analisi delle immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza presenti nei luoghi dei furti e negli esercizi commerciali. Secondo quanto emerso, l’indagato avrebbe utilizzato un modus operandi consolidato per effettuare transazioni fraudolente con le carte di credito rubate.