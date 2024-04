Per disincentivare i comportamenti scorretti anche una campagna di sensibilizzazione sul tema

Si intensificano i controlli del Comando di Polizia Locale del borgo più piccolo d’Italia per arginare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e degli errati conferimenti presso l’Eco-isola di prossimità di piazzale Marinella. Circa 25 finora le sanzioni elevate dagli agenti a residenti, commercianti e strutture extra-alberghiere “beccati” a depositare frazioni non previste dal calendario di conferimento o non differenziate. Comportamenti che, oltre a danneggiare decoro e convivenza civile, vanno ad amplificare le difficoltà causate dal recesso del Comune di Maiori dagli accordi per l’utilizzo del CCR del Demanio. Per arginare il fenomeno, anche in vista della stagione estiva e dell’aumento di presenze sul territorio, la Polizia Locale avrà in dotazione alcune fototrappole che verranno piazzate in punti strategici ed anche un drone, da impiegare anche per sorvegliare punti non raggiungibili dell’alveo del torrente Dragone, in casi di emergenza.

Non solo repressione, però: l’Amministrazione comunale ha messo in campo anche una campagna di promozione della corretta gestione del ciclo dei rifiuti, sensibilizzando la cittadinanza sull’importanza della raccolta differenziata attraverso la distribuzione di brochure informative sia cartacee che digitali. L’obiettivo è quello di consolidare i risultati statistici ottenuti dal borgo negli ultimi anni, grazie a cui si è sempre piazzato tra i primi posti tra i comuni virtuosi della provincia di Salerno, e rendere la cultura del riciclo e della sostenibilità parte stabile ed integrante del nostro modo di vivere ed essere comunità.