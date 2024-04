UglM:”Il 12 aprile grande manifestazione dei Metalmeccanici a sostegno Automotive”

“Nell’incontro di oggi al Mimit su Stellantis “come Ugl Metalmeccanici abbiamo chiesto che venga assegnata una vettura aggiuntiva allo stabilimento di Mirafiori con l’obiettivo di affiancare la produzione della 500 BEV”.

Così per Antonio Spera, Segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, nel corso del tavolo a cui ha partecipato con il Segretario Provinciale con delega nazionale dell’Ugl Metalmeccanici, Ciro Marino e Aurelio Melchionno, della Segreteria Nazionale.

“Se è vero, come confermato oggi dall’azienda, che l’Italia resta centrale per il Gruppo, è fondamentale porre le basi per il rilancio di Mirafiori, attraverso produzioni aggiuntive al fine di arrivare a 200.000 auto: lo meritano i lavoratori la città di Torino e tutto il Piemonte. Altre buone notizie, la conferma della progettazione e della produzione della Maserati, la produzione di 600.000 cambi elettrificati ogni anno, che coinvolgeranno circa 500 lavoratori. Intanto, il 12 aprile p.v. è prevista una grande manifestazione dei Metalmeccanici con 8 ore di sciopero in tutto il territorio a sostegno del settore dell’automotive, settore in grande difficoltà, soprattutto per le scelte politiche dell’Ue, che ha voluto accelerare la transizione energetica senza alcun controllo, favorendo l’importazione di auto cinesi”.