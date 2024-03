Garantiscono la salvaguardia dei beni di 50 mila clienti, tra cui grandi aziende, banche ed enti pubblici e privati

È nata ad Avellino, in Campania, nel 1986 e da allora offre servizi di sicurezza integrata in tutta Italia. Si tratta di Cosmopol, azienda che oggi, nel 2024 impiega oltre

3.250 addetti (ma sono oltre 6 mila a livello di Gruppo), che garantiscono la salvaguardia dei beni di 50 mila clienti, tra cui grandi aziende, banche ed enti pubblici e privati.

I servizi offerti spaziano dalla vigilanza armata a quella sussidiaria in ambito portuale, aeroportuale, ferroviario e dei trasporti urbani ed extraurbani, dal pronto intervento alla custodia di valori, ma non solo. E per fare ciò garantendo il massimo livello di sicurezza possibile, Cosmopol utilizza tecnologie avanzate come riconoscimento facciale e strumenti di monitoraggio all’avanguardia, con un occhio sempre attento ad adottare pratiche sostenibili e a rispettare gli standard etici e sociali. ‘Produciamo sicurezza’ è il loro slogan e visti i risultati c’è da crederci.

L’andamento economico dell’azienda è stato più che positivo negli ultimi anni. Nel triennio 2019-2021, il fatturato è risultato in costante crescita, passando da 91,19 mln a 105,53 mln fino a 130,7 mln (+43,3% rispetto al pre-pandemia): un valore, quest’ultimo, più che doppio rispetto ai 53,84 mln del 2015, anno dal quale il tasso di crescita annuale composto si attesta al 15,93%. E se si prende in considerazione il fatturato del gruppo nel 2022, si parla di 250 mln.

Negli ultimi due anni Cosmopol ha continuato a espandersi e lo ha fatto soprattutto tramite due operazioni, entrambe finanziate con risorse proprie, dunque senza il ricorso a capitale di debito. Si tratta delle acquisizioni della bresciana C.m.f. Holding Srl e della lodigiana Rossetti Group Gsv Srl: la prima impiega 375 addetti in via diretta su tutto il territorio nazionale e la seconda altri 300 dipendenti. Un altro passo, anzi due, attraverso cui il Gruppo sta portando avanti la propria strategia di sviluppo nel Nord Italia.