“Luci e colori nei paesaggi dell’entroterra” in mostra al Circolo della Stampa.

Si è svolta alle h. 18.30 di oggi, domenica 28 aprile, presso il Circolo della Stampa di Avellino, la presentazione della guida e della mostra “Luci e colori nei paesaggi dell’entroterra”, in occasione del bicentenario della nascita del rinomato pittore romantico avellinese Cesare Uva (1824-1886).

L’evento è stato organizzato dal Centro di ricerca “Basilio Orga”, dall’Archivio Cesare Uva e dal Circolo Culturale “Francesco Solimena”, in collaborazione con l’Archivio dei pittori irpini del Diciannovesimo secolo, il Comitato per la tutela dei pittori irpini dell’Ottocento, In Arte Libertas e l’Associazione Culturale “ACO”.

Ha, poi, messo in evidenza come la produzione di Uva abbracci anche i nostri paesaggi locali: «Cesare Uva – che ha fondato la scuola romantica avellinese – ha dipinto tre soggetti raffiguranti Avellino, di cui uno, “La Valle dei mulini”, è oggi qui esposto». Ha aggiunto: «Uva ha avuto un mercato internazionale: le sue opere si trovano in Inghilterra, Germania, Francia, Olanda, Svezia, Australia, Nord e Sud America. Inoltre, ha esposto in tutta Italia. La mostra più importante è stata quella del 1883 per l’inaugurazione del Palazzo delle esposizioni di Roma, dove espose l’Opera n.1 e l’Opera n.2: la seconda (ossia “Ritorno dalla festa al tramonto”), considerata dalle cronache del tempo come l’opera migliore presentata da Uva, sarà esibita in questa mostra. È un’opera di particolare rilevanza, essendo in stile impressionista e non nel solito stile verista, romantico di Cesare Uva».