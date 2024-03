La Coordinatrice provinciale Villani: “Il Deputato Pierro rispecchia a pieno il suo partito populista”

“In risposta alle dichiarazioni del Deputato Pierro, che ringraziava inutilmente il Ministro Salvini per presunte rassicurazioni, è fondamentale dissipare ogni equivoco e evitare propagande ingiustificate. La tratta Tirrenica dell’Alta Velocità è da sempre considerata un’opera strategica, senza penalizzazioni sulla fascia costiera e sulle aree interne come Vallo di Diano e Alburni. Il suo potenziamento è stato possibile grazie ai fondi del PNRR ottenuti sotto la guida di Giuseppe Conte. Assistiamo oggi a tentativi di damnatio memoriae da parte del Deputato della Lega, Attilio Pierro, che si appropria indebitamente dei meriti del potenziamento della tratta”, ha continuato la Coordinatrice. “Ricordo che i fondi del PNRR sono il frutto della tenacia di Giuseppe Conte e che senza di lui, questo risultato non sarebbe mai stato raggiunto”. La Coordinatrice ha inoltre sottolineato le resistenze europee e le critiche interne che l’ex Presidente del Consiglio italiano ha dovuto affrontare un anno fa prima del negoziato finale di Bruxelles. Il territorio del Cilento, forte di una vocazione turistica che contribuisce significativamente al PIL della Regione Campania, ha beneficiato della decisione del Governo Conte di destinare i fondi del PNRR per velocizzare la tratta Battipaglia-Sapri. Ciò permetterà ai treni ad alta velocità che percorrono la dorsale Salerno-Reggio Calabria di viaggiare senza soluzione di continuità sia sulla linea storica Battipaglia-Sapri-Praja, sia sulla nuova linea AV Battipaglia-Atena Sala Consilina-Praia. Il Movimento 5 Stelle ribadisce il proprio impegno a garantire lo sviluppo e la modernizzazione delle infrastrutture, a vantaggio di tutte le comunità coinvolte”.