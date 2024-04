Cervinara (Av) – Controllo del territorio

Servizi alto impatto della Polizia di Stato

Personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Cervinara (AV), in ottemperanza alle direttive del Questore della Provincia di Avellino, allo scopo di fornire un’azione di contrasto contro i reati predatori verificatosi negli ultimi periodi nel territorio, ha pianificato mirati servizi di controllo tesi anche alla prevenzione dei furti in abitazione e delle varie forme di illegalità. L’adozione dei citati servizi, posti in essere negli ultimi giorni mediante l’impiego di 47 equipaggi e concretizzatisi in controlli, perquisizioni e sequestri anche di natura penale, hanno consentito complessivamente di:

denunciare due persone in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, di cui una per detenzione illegale di arma, in quanto nel corso di un controllo veniva trovato in possesso di tre coltelli, l’altra per maltrattamenti posti in essere nei confronti dei componenti del proprio nucleo familiare;

identificare 1132 persone;

controllare 440 veicoli;

contestare 3 infrazioni al Codice della Strada;

effettuare il sequestro amministrativo di un veicolo perché sprovvisto di regolare copertura assicurativa;

Nel medesimo contesto operativo sono stati altresì eseguiti numerosi controlli, posti in essere anche con la collaborazione di personale dell’Ispettorato del Lavoro di Avellino, nei confronti di esercizi pubblici ed attività commerciali stanziate nel territorio, che hanno portato ad elevare 13 sanzioni amministrative tra cui 2 per assunzione di manodopera non contrattualizzata (lavoro in nero) che hanno comportato sanzioni per 1950 e 3900 euro e 5 per violazioni di natura penale in materia di norme di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Infine, sempre allo scopo di arginare il fenomeno dei reati predatori e delle truffe, anche con l’ausilio di personale della locale Polizia Municipale, sono stati tenuti incontri, con l’Associazionismo locale di Cervinara, tra cui la Proloco, quelle operanti nel settore sociale e sportivo, proprio per adottare le misure più idonee rispetto al tema dei reati predatori e truffe e come tutelarsi dagli stessi.