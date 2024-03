La lettera del consigliere regionale alla ministra del Lavoro: “Si tutelino gli operai del Consorzio Salerno Pulita”

“1500 ex lavoratori del Consorzio Salerno Pulita versano in una condizione grave e ingiusta. Le maestranze lamentano, da ben cinque anni e mezzo, il mancato pagamento del proprio TFR-TFS, benché siano state emesse a loro favore sentenze definitive dal Tribunale di Salerno che attestano chiaramente questo loro diritto. Di recente, inoltre, la Cassazione ha dichiarato illegittima la pratica dei pagamenti differiti del TFR, rendendo ancora più urgente la risoluzione di questa vicenda. Nonostante ciò, la commissaria liquidatrice nominata dal Tribunale non è risultata, ad oggi, in grado di ottemperare ai propri doveri, non procedendo all’erogazione di quanto dovuto ai lavoratori, come prescritto dalle pronunce del Tribunale”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano.

“Questa mattina ho scritto alla ministra del Lavoro Calderone per chiedere che venga sollecitato l’INPS affinché attivi il fondo di garanzia che consentirebbe ai beneficiari di ricevere quanto gli spetta. E’ necessario un rapido intervento delle istituzioni perché la dignità e i diritti dei lavoratori non possono essere sacrificati a causa di inefficienze burocratiche o per mancanza di volontà nell’esecuzione dei doveri istituzionali”.