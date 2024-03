Il poster ritrae la Gioconda desnuda

Questa mattina, in occasione del “Free Nipple Day, è apparsa per le strade di Roma, in via dei Dalmati, nel quartiere di San Lorenzo, la nuova opera della Street Artist Laika dedicata al “Free the Nipple day”.

Il poster ritrae la Gioconda desnuda realizzata con un seno vero sullo sfondo e la scritta “Free the Nipple“, la campagna sociale e politica che promuove l’uguaglianza di genere e la libertà di espressione attraverso la normalizzazione dell’esposizione del seno femminile in pubblico, esattamente come per gli uomini.

“Le leggi e le norme culturali che vietano e stigmatizzano l’esposizione del seno femminile devono essere messe in discussione perché frutto di una visione prettamente sessualizzata e patriarcale del corpo femminile“, ha dichiarato Laika.

“Superiamo la discriminazione dell’esposizione del seno femminile e la sua odiosa censura. FREE THE NIPPLE“.