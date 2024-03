L’apposizione della medaglia d’oro del Centenario sul labaro

Il 23 marzo 2024 alle ore 10,00 i Maestri del Lavoro del Consolato Provinciale di Avellino si sono riuniti presso la sede del Comune di San Magno sul Calore per la cerimonia di apposizione sul labaro della medaglia del Centenario da parte del Sindaco Teodoro Boccuzzi.

La cerimonia si è aperta con l’intervento del Console Provinciale Teodoro Ferdinando Uva che, dopo aver tratteggiato le motivazioni alla base dell’onorificenza, ha enunciato le attività di volontariato in cui è impegnata l’associazione, nonché le motivazioni alla base della scelta della sede della manifestazione presso il Comune Irpino. La delibera del Consiglio Provinciale è stato un concreto ringraziamento all’Amministrazione Comunale che ha concesso in comodato i locali che ospitano la sede del Consolato, ma anche e soprattutto in quanto il Comune di San Mango sul Calore annovera nelle fila dei Maestri del Lavoro nove concittadini: Teodoro Catino, Teobaldo Marena, Teodoro Ottaviano, Pasquale Melchionno, Fiorenzo Milone, Antonio Pacilio, Lorenzo Pierni, Attilio Pierni e Teodoro Ferdinando Uva (gli ultimi due entrambi per tre mandati Console Provinciale).

Un pensiero è andato anche al Past President della FN, ing. Vincenzo Esposito, impossibilitato a presenziare alla manifestazione. Successivamente, è intervenuto l’ing. Luigi Caroppo, Console Regionale della Campania e Metropolitano di Napoli, che ha sottolineato i risultati delle attività del Consolato Provinciale di Avellino, in particolare nella Testimonianza Formativa nelle Scuole, con dati che si avviano ad essere quadruplicati rispetto allo scorso anno per presenze di studenti agli incontri nelle scuole di ogni ordine e grado.

Ha concluso gli interventi il Sindaco Teodoro Boccuzzi, il quale ha dichiarato di essere onorato di aver ospitato la manifestazione ed ha apposto la medaglia d’oro del Centenario sul labaro del Consolato. Alle ore 11,00, i Maestri del Lavoro hanno partecipato alla Celebrazione liturgica del Precetto Pasquale presso la presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli officiata dal Parroco don Rocco Salierno. La giornata è proseguita con un pranzo sociale presso il ristorante enoggastronomico “La veduta” di Sant’Angelo all’Esca.