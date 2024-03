Il regalo di Pasqua ai suoi tifosi

Avellino - I gesti d’amore vanno premiati, soprattutto se sono incondizionati, come quello dei tifosi biancoverdi della Scandone che da ottobre con grande passione seguono le sorti di Trapani e compagni al palazzo e in giro per l’Italia. La società del patron Trasente ha deciso, in vista della Pasqua, di mettere in palio un maxi uovo con una sorpresa molto speciale. In occasione del prossimo impegno casalingo di giovedì 28 Marzo, alle ore 20 contro Milazzo, ogni tifoso potrà ritirare gratuitamente il proprio tagliando al desk d’ingresso della tribuna Terminio. Durante l’intervallo del match avverrà l’estrazione e il vincitore sarà premiato direttamente dal Presidente della società biancoverde, Marco Trasente.