La manifestazione si è svolta nella località di Pinetamare nella serata di domenica 24 marzo

Castel Volturno - Nuova vita al Villaggio Coppola. Nella serata di domenica 24 marzo 2024, nei pressi dell’Istituto comprensivo sito in viale della Acacie in Castel Volturno, si è tenuto l’evento “Per essere luce”, promosso da Clarice Peri Rezende e fortemente voluto da Federica Tamburrino (attuale vicesindaco ed assessore alla cultura del comune di Castel Volturno), in collaborazione con la scuola di scultura dell’Accademia delle Belle Arti di Napoli .

Durante l’evento, cui hanno preso parte un centinaio di persone, è stato proiettato, su un palazzo in riqualificazione, un video della durata di 17 minuti, in cui i bambini delle classi quinte sono stati ripresi (ed intervistati) mentre disegnavano ciò che per loro rappresenta il Villaggio Coppola. Presenti, oltre a Federica Tamburrino: il sindaco Luigi Umberto Petrella; la consigliera Francesca Luongo; l’assessore all’ecologia Pasquale Santagata; il Dirigente scolastico Istituto Comprensivo Vincenzo Maiorca; la Prof.ssa Elisa Laraia, docente di video installazione all’ Accademia di Belle Arti di Napoli; Prof.ssa Rosaria lazzetta, Coordinatrice Scuola di Scultura dell’Accademia di Belle Arti di Napoli.

“Quello di oggi è un momento di grande significato, poiché riflette il valore ed il potenziale dell’arte nella nostra comunità – afferma Federica Tamburrino -. Il nostro è un territorio particolare, caratterizzato da luci ed ombre, ma anche da ricchezza, risorse e persone talentuose”. Un progetto che ha colpito particolarmente l’assessore alla cultura: “Per essere luce va oltre la semplice espressione artistica e mira a smuovere le coscienze e a risvegliare la consapevolezza di tutti noi sulle incredibili potenzialità del nostro territorio, partendo dalla prospettiva dei nostri bambini, veri custodi del nostro futuro. Il mio augurio è che i disegni dei giovani artisti possano non solo infondere speranza – conclude -, ma anche catalizzare azioni concrete verso una rinascita autentica di Castel Volturno, intesa come luogo di bellezza, inclusione e crescita”.