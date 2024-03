Martedì a Cervinara tavola rotonda con la scuola promossa da ORGR e Coordinamento Regionale: «Insieme per la condivisione della strategia»

L’Osservatorio sulla Gestione dei Rifiuti in Campania prosegue la fase di confronto tra la Regione e il mondo accademico e scolastico, nell’ambito del Forum ‘Campania sostenibile’, in corso sul territorio regionale dal 2022. L’iniziativa è stata realizzata dal Coordinamento della Sostenibilità Ambientale presieduto dal sen. Enzo De Luca, in stretta collaborazione con il CUGRI – Consorzio inter-Universitario previsione e prevenzione Grandi Rischi, diretto dal prof. Domenico Guida. Martedì 19 marzo 2024 l’appuntamento è in programma presso la sede dell’Istituto Omnicomprensivo ‘Francesco De Sanctis’ a Cervinara, dalle ore 10,30. il confronto con gli studenti e il corpo docente vedrà la partecipazione di rappresentanze e delle istituzioni provinciali di Avellino. Docenti e studenti saranno protagonisti del confronto scientifico sul tema: «La Campania per il Clima: nuove idee per la Sostenibilità Ambientale».

I lavori, moderati da Maria Neve Mazzocchi, Responsabile della Segreteria ORGR, saranno aperti dai saluti: della Dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo ‘Francesco De Sanctis’, Antonia Marro; della Sindaca di Cervinara, Caterina Lengua. Interverranno: il Direttore Generale “Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali – Regione Campania”, dott. Antonello Barretta; il Direttore Generale dell’ARPA Campania, avv. Stefano Sorvino; il Comandante provinciale dei Carabinieri di Avellino, col. Domenico Albanese; la Dirigente provinciale dell’Ufficio Scolastico di Avellino, Fiorella Pagliuca; per l’Ufficio Scolastico Regionale Cristiana Passerini. Concluderà il Presidente dell’Osservatorio Rifiuti della Campania e Coordinatore del Tavolo sulla Sostenibilità, sen. Enzo De Luca. Promossa dalla Giunta Regionale con l’Assessorato all’Ambiente attraverso l’Osservatorio sulla Gestione dei Rifiuti, la consultazione mira alla elaborazione del ‘Documento per la Campania Sostenibile’. «L’obiettivo è definire con il pieno coinvolgimento delle componenti culturali, economiche e sociali, la strategia da attuare per rendere compiuta la transizione ecologica, contribuendo al contrasto dei mutamenti climatici in Campania, nel più ampio contesto nazionale ed europeo», ricorda il Presidente del Coordinamento, sen. Enzo De Luca. «Il documento confluirà nel ‘Piano per lo Sviluppo Sostenibile’, che il Governo Regionale sta elaborando attraverso la Cabina di Regia».