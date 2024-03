In uscita il brano folk rock Margherita e i suoi fratelli featuring CISCO già dei Modena City Ramblers

Fratelli & Margherita, dalla vittoria dell’ultima edizione di Faenza Rock alla registrazione del nuovo brano con il cantautore Cisco, gia’ leader dei Modena Cty Ramblers, e ora in tour con Riportando tutto a Casa.

Venerdì 22 marzo a partire dalle ore 21 al Piccadilly di Faenza per il Saint Patrick Day a cura del MEI arriverà la carica folk rock dei Fratelli & Margherita in uscita lo stesso giorno con un brano insieme a Cisco, già leader dei Modena City Ramblers, intitolato Margherita e i suoi Fratelli che sarà presentato dal vivo per la prima volta proprio venerdì 22 marzo. In apertura si esibiranno i MoMa, storica rock band faentina

Vincitori di Faenza Rock 2023, l’ultima edizione di successo e qualita’, organizzata prima di Natale, e dopo avere realizzato un primo album, proseguono su Una idea che nasce dalla passione e dal legame di quattro fratelli: Margherita, Beniamino, Giacomo e Francesco.

Con il desiderio di esprimere immagini di una vita non convenzionale li ha portati a credere e sviluppare un progetto di inediti. Il sound si evolve continuamente ed in esso convergono le diverse personalità: per prima l’estro artistico della cantante Margherita, pittrice dal tratto greve e ricercato ,cantante dal timbro caldo e colorato, ’inquieta passionalità di Jack alla batteria. abbinata alla fantasia di Ciccio al basso con l’amore per la poesia di Ben , il grande chitarrista. Valvole e distorsori, pelli e sudore, decibel decisamente alti…un giovane paese lisergico nel quale perdersi . Dopo un primo Ep uscito due anni fa, l’anno scorso la svolta con due concerti a Faenza organizzati dal MEI, il primo li porta a incontrare Cisco e realizzare il nuovo singolo in uscita il 22 marzo Margherita e i suoi Fratelli scritta insieme all’ex leader dei Modena City Ramblers e il secondo li porta alla vittoria di Faenza Rock che li porta a un nuovo impulso verso nuove date e un nuovo tour, grazie al loro sound folk rock tra la Via Emilia e il West, ma veramente!.