Implementati ambulatori e interventi con la chirurgia mininvasiva, oculistica e urologica

L’ASL rilancia le chirurgie presso i Presidi Ospedalieri. La Direzione Generale, sotto la guida di Mario Nicola Vittorio Ferrante, ha voluto dare nuovo impulso alle attività chirurgiche affidando al dott. Carmine Grasso, la Direzione della Chirurgia Generale del P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino, con funzione di coordinamento, sui due presidi ospedalieri della ASL Avellino di Ariano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi per dare una risposta efficace e tempestiva ai bisogni di un territorio che, tra Alta Irpinia e Valle Ufita Arianese, conta oltre 150mila residenti.

Ad essere potenziate sia l’attività ambulatoriale che quella chirurgica. Sul primo fronte, sono state implementate le due agende, con un ampliamento degli orari di apertura al pubblico per visite e interventi chirurgici ambulatoriali: tre le sedute settimanali dedicate alla piccola chirurgia, di cui una giornata al “Frangipane” e due al “Criscuoli- Frieri”, per rispondere alle esigenze dei pazienti ed evitare lunghe liste di attesa. Inoltre, sono state attivate presso il P.O. di Ariano Irpino due nuove agende, dedicate alle visite angiologiche e alla diagnostica doppler delle patologie venose degli arti inferiori.

In linea con la riorganizzazione delle attività chirurgiche e ambulatoriali, ad Ariano è ripresa l’attività proctologica, sia ambulatoriale che chirurgica. In particolare sono stati implementati la diagnostica e il trattamento mininvasivo (EPSiT) delle fistole sacro coccigee e perianali, che rappresentano un fiore all’occhiello dell’ASL anche grazie ad una esperienza ormai decennale del dott. Grasso, con circa 8 anni di attività. Infine, è previsto il potenziamento dell’attività di day surgery con introduzione dei PACC (Percorsi Ambulatoriali Complessi e Coordinati) chirurgici per alcune patologie trattabili con tali modalità.

Sul fronte dell’attività chirurgica propriamente detta, la Chirurgia Generale del Frangipane e del Criscuoli possono contare su sei sedute operatorie settimanali, grazie alla attivazione nel P.O. di Ariano di una seduta operatoria per la Chirurgia urologica e una seduta per la Chirurgia oculistica, che si vanno ad aggiungere alle due già attive nel presidio di Sant’Angelo dei Lombardi. La Chirurgia d’urgenza è attiva h24 e viene garantita, sette giorni su sette, su entrambi i presidi ospedalieri.

“Stiamo lavorando davvero bene – commenta il Dott. Grasso – Grazie alla determinazione e responsabilità dei colleghi e dei coordinatori infermieristici, e di tutto il loro personale con cui ho il piacere di collaborare su entrambi i presidi, stiamo potenziando in maniera significativa l’attività. Un grazie a tutti i servizi ospedalieri e tutti gli addetti che ci supportano. Un plauso va alla Direzione Ospedaliera e principalmente al Direttore Generale che sta investendo grandemente su mezzi, strumenti, attrezzature tecnologiche e uomini per il raggiungimento di un ottimo livello delle attività chirurgiche dell’Ospedale Criscuoli ed il rilancio di tutte le attività dell’Ospedale Frangipane, che continua ad essere cantiere per gli investimenti strutturali e per le attività medico-chirurgiche”.

Dott.ssa Rosa De Angelis

Ufficio stampa

ASL Avellino

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante