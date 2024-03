Boxing Improta alla Maratona Marziale 2024 WTKA

Medaglia d’oro per Alessandro Shurdak

Domenica 10 marzo, presso il Palabandinelli di Velletri, si è svolta la Maratona Marziale 2024 WTKA, con circa 500 atleti partecipanti, tra cui numerosi atleti azzurri.

La Boxing Improta ha aderito con due allievi che, attualmente, militano tra le fila della nazionale italiana di Kick Boxing W.T.K.A., i quali hanno ottenuto i seguenti risultati: una medaglia d’oro per Alessandro Shurdak, già medaglia d’oro ai Mondiali WTKA 2023; due medaglie d’oro in due discipline da combattimento diverse, per Davide De Rosa, medaglia d’argento ai Mondiali WTKA 2023.

“Anche questa trasferta ci ha dato soddisfazione, alla luce delle tre medaglie d’oro conquistate - commenta il Maestro Improta -. Sono risultati che danno carica anche a tutti gli altri nostri agonisti, alla ricerca della vittoria”.