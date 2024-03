Un camper per unire l’Italia

Si tratta di un impegnativo tour della nostra Carovana dei diritti che, partita da Roma il 16 novembre 2023 dalla sede della CGIL Nazionale in Corso d’Italia, con un guidatore d’eccezione, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini, e fino all’ultima tappa di giugno, sta percorrendo e percorrerà in lungo e largo lo Stivale, per dire che il paese è uno e non può essere ulteriormente frammentato da politiche sciagurate, come quelle che riguardano l’autonomia differenziata e il dimensionamento scolastico.

Si attraverseranno centodieci territori e venti regioni per più di trentamila chilometri, “perché i diritti sono uguali per tutti e mentre c’è chi divide, noi invece vogliamo unire,” come ha dichiarato la segretaria generale della FLC CGIL, Gianna Fracassi, prima di salire con Landini per il primo tratto del percorso. Quattro i temi portanti dell’iniziativa: la questione salariale nei settori della conoscenza, a partire dal tema dei rinnovi contrattuali; la precarizzazione del lavoro; la privatizzazione e il definanziamento di scuola, università, ricerca e Afam e naturalmente l’autonomia differenziata.

Il camper FLC su cui campeggia la scritta: “Una, unica e unita, la conoscenza non si spezza!” ha già fatto tappa in molte regioni quali Toscana, Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria, Abruzzo, Marche, Umbria, Molise, in un percorso scandito da tante e diverse iniziative: presidi, flash mob, assemblee, interviste, testimonianze, convegni, per incontrare, non solo il personale scolastico, ma lavoratrici e lavoratori di ogni categoria, amministratori, associazioni studentesche, cittadini e rappresentanti della società civile, con i quali la CGIL come sindacato di strada vuole confrontarsi, con l’intento di percorrere insieme “La Via Maestra“, per vedere realizzata finalmente e pienamente in questo Paese la Costituzione della Repubblica”.

La Carovana dei dirittifarà tappa nella città di Benevento il prossimo 13 Marzo per poi proseguire il suo viaggio attraversando le province campane fino al 18 p.v.

Per l’intera giornata la FLC di Benevento, insieme a tutta la CGIL, condurrà il Camper lungo un percorso itinerante , visitando la provincia e il cuore della città, per rivendicare salario e investimenti, per difendere il diritto all’abitare, il diritto allo studio, il diritto alla salute, il diritto alla mobilità, per ribadire ancora una volta il nostro rifiuto ad ogni forma di autonomia differenziata prevista dal ddl Calderoli e contro la crescente privatizzazione dei settori pubblici. Perché i diritti costituzionali sono dei beni collettivi che vanno tutelati e noi siamo e saremo sempre in prima linea per difenderli. C

i vediamo mercoledì 13 Marzo!