Frasso Telesino (Bn) – L’iniziativa promossa dagli Ets di Sannio ed Irpinia Insieme al CSV

Le associazioni fanno squadra, insieme nella “Giornata internazionale della donna”, per un momento di solidarietà a sostegno di quelle donne che ogni giorno combattono la loro battaglia contro il cancro.

Nasce così “Un piccolo gesto con grande amore”, l’iniziativa in programma domani sera a Frasso Telesino che vede per la prima volta in rete le associazioni delle due Province di Benevento ad Avellino, unite al fianco delle donne malate oncologiche. Da una parte Pubblica Assistenza Frasso Telesino e Pro Loco Frasso Telesino. Dall’altra, invece, le sigle irpine che hanno dato vita a “Power of Pink” (Amdos Alta Irpinia; Amdos Forino; Amdos Italia associazione meridionale donne operate al seno Aps Avellino; Amos Alta Valle del Sabato Odv; Amos Grottaminarda; Amos Montoro; Amos Partenio Odv; Amos Paternopoli “Mimma la Pio” Odv; Amos Solofra Odv; Noi in rosa Aps). Una rete nata grazie al CSV Irpinia Sannio ETS che ha fatto sì che queste associazioni potessero prima conoscersi e quindi lavorare insieme per promuovere l’iniziativa in programma domani presso il ristorante pizzeria “Sanneat” quando il ricavato della serata, che vedrà anche un momento di intrattenimento musicale con Francesco Iadonisi e Enzo Altieri, verrà devoluto alle associazioni di “The Power of Pink”.

«Questa iniziativa, che vedrà per la prima volta in rete le associazioni di Sannio e Irpinia grazie al coinvolgimento del Centro Servizi per il Volontariato, vuole creare un momento di riflessione e fornire un aiuto concreto – spiegano gli organizzatori – per i pazienti oncologici nel lungo percorso di guarigione dalla malattia».