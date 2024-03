La Geniale Narrativa di un Evento Indimenticabile

Nel fitto tessuto della storia italiana, spesso alcuni eventi restano nascosti, sepolti sotto strati di polvere e dimenticanza. Tuttavia, di tanto in tanto, emergono per rivelare le loro profonde radici e il loro impatto indelebile sulla storia del Paese. È il caso dell’assedio di Gaeta del 1861, un capitolo poco noto ma decisivo nell’epopea dell’Unità d’Italia.

Nel libro “Gaeta, ultimo atto. Reportage di una inviata speciale all’assedio del 1861“, l’autore Aldo Vella ci offre un’opportunità unica per immergerci nel cuore di questo tumultuoso momento storico. Attraverso la narrazione avvincente e le testimonianze autentiche, egli ci guida attraverso le strade strette e tortuose di Gaeta, trasportandoci indietro nel tempo fino al 1861, quando la città resisteva con determinazione agli assalti delle forze italiane unitarie.

La presentazione del libro si è tenuta oggi 2 marzo 2024, alle ore 17:00, presso il “Circolo della Stampa“, ed ha offerto un’opportunità unica di scoprire il dietro le quinte di questa straordinaria narrazione storica.

«É un libro pieno di ironia che insegna molto ai giovani di oggi che dovrebbero conoscere meglio la storia per riappropriarsi delle proprie radici perchè la storia locale è identità e certe volte noi non siamo consapevoli di quello che siamo stati e neanche di quello che saremo potuti essere» ha commentato Mirella Napodano, autrice e direttrice scolastica ad Avellino.

Con la sua profonda comprensione del periodo storico e la sua capacità di raccontare storie avvincenti, Aldo Vella ha poi affermato «Un romanzo con lo scenario della caduta del Regno delle Due Sicilie può far capire qual’è stata la grandezza del regno che è passato. Dietro la storia d’amore raccontata, c’è il quadro tragico della monarchia che muore» .

In risposta alla domanda su come la narrazione dell’assedio di Gaeta possa arricchire la nostra comprensione della storia italiana e sensibilizzare il pubblico, l’autore ha fornito una risposta illuminante: « L’innesco della curiosità. Una volta innescata , ognuno procede per conto suo ad ampliare il discorso e la conoscenza» .

L’evento al “Circolo della Stampa” ha offerto un’opportunità straordinaria per immergersi nel passato e riflettere sulle sue implicazioni per il presente e il futuro. Attraverso la narrazione appassionata di Aldo Vella e la discussione illuminante che ne è seguita, è emerso un quadro più ricco e vibrante della storia italiana. Che questo incontro non sia solo un punto di arrivo, ma piuttosto un punto di partenza per ulteriori esplorazioni e scoperte nel vasto panorama della nostra eredità culturale e storica.