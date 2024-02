Crew Fighters sul tetto d’Italia a Piombino

Campionato Italiano Taekwondo Itf

Grande soddisfazione per la “Crew Fighters” del maestro di Kick Boxing Wako e Taekwondo Itf, Donato di Ronza. Il gruppo sportivo, il 24 e il 25 febbraio, ha partecipato al 40esimo Campionato Italiano di Taekwondo a Piombino.

In gara cinque atleti, tutti laureatisi campioni italiani che si allenano presso la palestra del Team Torrombacco a Casaluce. Gli atleti hanno conseguito i seguenti risultati: Antonio Sagliocco, campione italiano combattimento per la quarta volta consecutiva, medaglia di bronzo forme; Alessandro Liccardo, campione italiano combattimenti e vice campione italiano forme; Guido di Martino, campione italiano combattimenti, vice campione italiano forme; Francesco Marrone, campione italiano combattimenti, medaglia bronzo forme e Vincenzo Pezone, campione italiano combattimenti e medaglia bronzo forme.

“È stata un’esperienza dove si sono materializzate tante emozioni, ma soprattutto tanti successi – afferma il Maestro Di Ronza -. Ho portato cinque atleti in gara, tutti ‘laureati’ campioni d’Italia. Sono fiero ed orgoglioso di questi ragazzi che, con tanti sacrifici, hanno perseguito questo obiettivo, realizzando qualcosa di davvero eccezionale. Una spedizione che rimarrà per sempre nel mio cuore. Un grazie speciale al mio Maestro, Master Ciro Cammarota, ed al Maestro Francesco Torrombacco, che ci supporta sempre. In questa vittoria c’è anche una parte di loro”.