Approvata mozione a sostegno del Trattato internazionale TPNW

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato oggi la mozione di sostegno al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) e aderito all’Appello delle città promosso dalla Campagna internazionale per abolire le armi nucleari (ICAN) e rilanciato da Greenpeace Italia. Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato oggi la mozione di sostegno al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari (TPNW) e aderito all’Appello delle città promosso dalla Campagna internazionale per abolire le armi nucleari (ICAN) e rilanciato da Greenpeace Italia. «Finalmente l’amministrazione di Napoli si aggiunge a quelle di Roma e di oltre 100 città italiane che si sono già schierate a favore della pace e del disarmo, chiedendo al governo di ratificare il trattato internazionale che vieta le armi nucleari», dichiara Sofia Basso, research campaigner Pace e Disarmo di Greenpeace Italia.

«Il rischio di una guerra atomica non é mai stato così alto, perciò é fondamentale che tutti facciano la loro parte. Anche gli enti locali possono dare il loro contributo, chiedendo all’Italia, ai suoi alleati e a tutti gli Stati che ancora non l’hanno fatto di azzerare una volta per tutte la minaccia nucleare ».

Da circa un anno, i volontari e le volontarie dei gruppi locali di Greenpeace presenti nelle principali città italiane stanno facendo pressione sulle amministrazioni comunali per chiedere di schierarsi a favore del TPNW, l’unico strumento legale internazionale che impone di eliminare le armi nucleari allo scopo di estirpare alla radice il rischio di una guerra atomica. Tra i risultati della mobilitazione di Greenpeace Gruppo Locale di Napoli si segnalano anche l’approvazione della mozione da parte del Consiglio Regionale della Campania e del Comune di Cercola (Napoli).