Caserta - Come accade ogni tre mesi circa, il padiglione dell’A1Expò torna ad animarsi del fascino del collezionismo, dell’antiquariato e soprattutto di tutto ciò che è vintage. Sabato 24 e domenica 25 febbraio, dalle 10:00 alle 20:00, presso il Polo Fieristico A1Expò in Viale delle Industrie 10, San Marco Evangelista (Caserta Sud) si terrà la XIV edizione di Fiera del Vintage. Fiera del Vintage è ormai riconosciuta tra gli appuntamenti più autorevoli e seguiti del Sud Italia che riunisce in una due giorni senza tempo e senza età, gli appassionati delle mode di un tempo e che ritornano prepotentemente alla ribalta, rivisitate e con un tocco di magia.

I lunghi corridoi si riempiono di stupore con esclamazioni del tipo “Ma te lo ricordi?” “Questo il nonno ce l’aveva nel soggiorno!”, con un pizzico di nostalgia e tanta gioia per quell’oggetto ritrovato che pensavi fosse definitivamente perso perché fuori produzione. I visitatori diventano cacciatori di tesori e le mode di un tempo vengo rivalutate attraverso uno sguardo giovane, moderno e contemporaneo. “Quella del vintage è una tendenza che sta spopolando sempre di più – afferma il Presidente dell’A1Expò, dott. Antimo Caturano – se poi pensiamo che stiamo facendo anche un’attività socialmente utile con il riciclo ed il riuso, la soddisfazione è doppia. Dare la possibilità ad un indumento o ad un oggetto di essere utilizzato nuovamente, quindi riesumarlo, è un contributo alla sostenibilità ambientale. Ovviamente è una goccia in un oceano, ma la direzione tracciata dalla Comunità Europea va seguita e perseguita.”

Fiera del Vintage non è solo shopping, ma un modo di vivere fuori dai soliti schemi e lontano dagli stereotipi del consumismo sfrenato. Con un deejay set continuo a cura di Enzo Rossi ed un’area food ben attrezzata, Fiera del Vintage rappresenta una più che valida alternativa per passare una giornata diversa, un fine settimana d’altri tempi.