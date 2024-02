Si può raggiungere fino al 18 febbraio

Avellino - A seguito dell’importante successo di pubblico, registrato nei giorni in cui l’evento non è stato ostacolato dal meteo, sono state accolte le istanze degli espositori, del tessuto commerciale locale, ma soprattutto delle migliaia di persone che hanno richiesto un’estensione delle date per poter raggiungere Eurochocolate Avellino non solo fino al 14 Febbraio ma anche dal giorno successivo fino al prossimo week end. Il tutto grazie anche alla Città di Avellino che ha condiviso con gli organizzatori questa scelta.

“Voglio ringraziare – dichiara Eugenio Guarducci, Presidente di Eurochocolate – l’Amministrazione Comunale di Avellino e in particolare il Sindaco Festa e la Vicesindaco Nargi per aver valutato positivamente la nostra proposta. Il ringraziamento va anche alla Prefettura di Avellino che, attraverso la Cabina di Regia istituita fin dall’inizio dell’evento, continuerà a garantire il necessario coordinamento di tutti i soggetti preposti alla sicurezza e vigilanza”.