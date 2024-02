Per la Biblioteca Capone e il Museo Irpino

La Biblioteca Capone e il Museo Irpino effettueranno l’apertura straordinaria nei giorni di Domenica 11 febbraio, Lunedì 12 febbraio e Mercoledì 14 febbraio, secondo i seguenti orari:

Domenica 10.15/ 12.45 e 17.15/ 19.45

Lunedì 10.15/12.45 e 17.15/19.15

Mercoledì 10.15/ 12.45 e 17.15/ 19.45

Sarà possibile recarsi presso il Palazzo della Cultura – Sezione Archeologica per visitare la rassegna fotografica OttoperOtto. Otto fotografi. Otto racconti con con Be that Woman – Mythological Symbol e l’esposizione fotografica collettiva intitolata