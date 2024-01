Particolare attenzione è stata rivolta al monitoraggio di persone con a carico precedenti di polizia e pericolose per la sicurezza

Sant’ Angelo Lombardi – Allo scopo di garantire le migliori condizioni di sicurezza e serenità dei cittadini, disposti dalla Questura, sono stati effettuati mirati servizi straordinari in agro del Comune di Sant’Angelo dei Lombardi, finalizzati, in particolare, al contrasto dei reati contro il patrimonio, a seguito di determinazione assunta in sede di riunione di coordinamento delle Forze di Polizia, presieduta dal Prefetto Spena.

Nelle operazioni, pianificate in questi ultimi giorni, tese alla prevenzione dei reati a carattere predatorio e dei furti in abitazione, sono state impiegate, oltre alle pattuglie del Commissariato di Sant’Angelo di Lombardi, anche pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine di Napoli. Numerose le identificazioni di persone e i controlli su veicoli, in particolare nelle zone contrade periferiche con insediamenti di unità residenziali isolate, obiettivo talvolta di incursioni criminose. Particolare attenzione è stata rivolta al monitoraggio di persone con a carico precedenti di polizia e pericolose per la sicurezza, che sono state opportunamente identificate, controllate con ispezione delle autovetture a loro in uso.

Eseguiti altresì controlli presso le abitazioni e/o luoghi di lavoro per verificare il rispetto da parte di soggetti, sottoposti a misure delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza (arresti domiciliari, libertà vigilata, affidamento in prova ai servizi sociali, sorveglianza speciale, ecc.). Sono state altresì controllate numerose attività commerciali e luoghi di aggregazione dislocati sul territorio. I citati servizi hanno consentito di:

- identificare 386 persone, di cui nr. 75 con precedenti di Polizia;

- controllare 132 veicoli;

- verificare la posizione di 6 persone sottoposte agli arresti domiciliari;

- contestare 4 violazione al Codice della Strada;

- ritirare una patente di guida

- controllare 8 eserciti commerciali tra bar e sale giochi.