Denunciato dai Carabinieri un trentenne del luogo

Mercogliano - I Carabinieri della Stazione di Mercogliano, hanno denunciato un trentenne del luogo per minaccia, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale. Il giovane, in evidente stato di alterazione psico-fisica, avrebbe infranto la vetrata di un esercizio commerciale di Mercogliano ed aggredito verbalmente il titolare che non ha esitato ad allertare il “112”.

Alla vista dei Carabinieri, l’esagitato inveisce verbalmente nei loro confronti, proferendo frasi oltraggiose, minacciandoli e ostacolando il loro intervento volto anche alla sua identificazione. Alla luce delle evidenze emerse, il trentenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.