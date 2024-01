Dallo scorso settembre, il volume di Iossa è presente stabilmente nella Top 50 dei libri di Musica Pop di Amazon e ha raggiunto più volte la seconda posizione della classifica

GIOVEDÌ 1° FEBBRAIO 2024 Harry Styles compie trent’anni: milioni di dischi venduti in ogni angolo del pianeta, miliardi di streaming e di download, classifiche conquistate a colpi di hit, premi prestigiosi, successi incredibili nei rock-festival internazionali e una carriera da attore decisamente promettente: tutto questo – e molto di più – è Harry Styles.

I fan della star inglese nata premiano la biografia “Harry Styles. Il gentiluomo del pop” del giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, libro che ha raggiunto più volte la seconda posizione della classifica di Amazon di Libri di Musica Pop. Pubblicato da Diarkos Editore nei mesi scorsi, il volume di Iossa è entrato nella Top 50 di Amazon e in moltissime altre classifiche europee senza mai più uscirne.

Dopo un primo contest legato al libro e promosso lo scorso autunno dal vivacissimo gruppo One Direction Napoli, viene lanciato – in occasione del trentesimo compleanno dell’artista di Redditch – un nuovo contest speciale: il Fan Action Group “Harry Styles Campovolo” ha presentato, infatti, sul canale Instagram ufficiale, l’iniziativa “Fai gli auguri a Harry…e vinci il suo libro!”.

“Abbiamo lanciato un contest-giveaway, chiedendo ai nostri follower: ‘Cosa augureresti ad Harry per il suo trentesimo compleanno?’. L’augurio più bello, scintillante e interessante sarà premiato con il libro di Michelangelo Iossa con una speciale dedica dell’autore. Il vincitore verrà annunciato il 1 febbraio, giorno del compleanno di Styles”.

Lodato dal “Rolling Stone Magazine” e applaudito da oltre tre milioni di fan accorsi da ogni angolo del mondo per il suo “Love On Tour”, l’ex-One Direction è riuscito a costruire con intelligenza, carisma, disinvoltura, lavoro e talento una straordinaria carriera solista, riuscendo in un’impresa che aveva visto trionfare, nei decenni scorsi, altri componenti di boy-band leggendarie, da Michael Jackson a Justin Timberlake, passando per Ronan Keating, Gary Barlow e Robbie Williams.

Applaudito e apprezzato da miti del pop-rock internazionale come Sir Paul McCartney, Alice Cooper e Van Morrison, Harry Styles gode di un consenso planetario ed è ammirato anche dai più severi critici cinematografici e dalle ‘penne’ più velenose di Hollywood.

“Cosa rende così irresistibile l’artista di Redditch? Il libro di Michelangelo Iossa fornisce un’ampia e documentata risposta a questa domanda” (Panorama)

“Il libro di Iossa accompagna il lettore alla scoperta di un artista ‘tridimensionale’” (Radio Subasio)

“Iossa ha scritto la più aggiornata biografia europea su Harry Styles, con un intero capitolo dedicato alla sua vita da attore” (The Way Magazine)

“C’è così tanto da dire su Harry Styles che non basterebbe un corso universitario, ma Iossa – collaboratore per le più autorevoli testate italiane – sa condensarle in volume che fa la gioia di fan, collezionisti e curiosi” (Gay.it)

Michelangelo Iossa

HARRY STYLES. Il gentiluomo del pop.

(Diarkos Editore)

#harrystyles #onedirection #michelangeloiossa #diarkos #diarkoseditore