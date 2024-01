Arrestato dagli Agenti della Squadra Mobile Pusher 49enne

Avellino - Gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino nella serata di ieri hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 49enne di Avellino, residente in Mercogliano (AV,) per il reto di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’arresto dell’uomo si è giunti a conclusione di una mirata attività info-investigativa, tesa contrastare il fenomeno dello spaccio. Infatti gli operatori di Polizia individuavano il 39enne, a bordo della propria auto, mentre confabulava con circospezione con altro giovane. Pertanto gli operatori decidevano di procedere ad un accurato controllo sia sulle persone fermate che all’interno dell’autovettura.

Il 39enne veniva trovato in possesso della somma di 80 euro, presumibile provento della vendita di sostanza psicotropa, nonchè di una dose di cocaina custodita all’interno del portafogli, mentre all’interno del veicolo, nel vano porta oggetti, venivano rinvenuti 21 bustine di cocaina dal peso complessivo di circa 9 grammi. Condotti entrambi in Questura, veniva acclarato che vi era stata la corresponsione della somma di 80 euro per l’acquisto di due bustine di cocaina. A conclusione degli accertamenti di rito quindi pertanto il 39enne è stato tratto in arresto.

Il P.M. della Procura della Repubblica di Avellino, notiziato in merito ha disposto di procedere con il rito per Direttissima, collocando nel frattempo l’uomo agli arresti domiciliari.