L'evento si terrà il 27/01/2024 a partire dalle 21:00

Lacedonia, 23 gennaio 2024 – Il Teatro Comunale di Lacedonia si prepara ad accogliere una serata indimenticabile di musica e emozioni sabato, 27 gennaio, alle ore 21:00, con il talentuoso cantautore partenopeo, Franco Ricciardi, in concerto.

Franco Ricciardi ha guadagnato il titolo di icona nazionale dell’urban music, un genere che ha abbracciato con passione e innovazione. La sua carriera è stata una lunga strada di successi, coronata dalla vittoria di due David di Donatello per le sue straordinarie composizioni nei film “Song ‘e Napule” e “Ammore e malavita” dei Manetti.

Il sound di Ricciardi è un connubio avvincente tra influenze contemporanee e radici napoletane. La sua musica fonde pop, rock, elettronica, e un tocco di azzardo post-melodico, creando un’esperienza sonora unica. Il termine “napulegno” si rivela moderno nella sua interpretazione, rappresentando una sintesi di tradizione e modernità.

I testi delle canzoni di Franco Ricciardi narrano storie di vita, amore e disagio, offrendo uno sguardo profondo nelle emozioni umane. La sua capacità di tradurre esperienze quotidiane in poesia musicale è uno dei motivi del suo straordinario successo e del legame speciale che ha creato con il suo pubblico.

Il concerto al Teatro Comunale di Lacedonia promette di trasportare il pubblico in un viaggio musicale avvincente, un’esperienza che abbraccia la diversità e la profondità delle emozioni umane. Gli appassionati di Franco Ricciardi e gli amanti della buona musica saranno immersi in un’atmosfera unica, dove il talento del cantautore si esprimerà in tutta la sua maestosità.

Per coloro che desiderano partecipare a questa straordinaria serata musicale, i biglietti sono disponibili presso il botteghino del Teatro Comunale di Lacedonia o online sul sito ufficiale dell’artista. Assicuratevi di essere presenti a questo appuntamento con la musica di Franco Ricciardi, un’opportunità per vivere una serata indimenticabile all’insegna della qualità e dell’arte musicale.