La sostanza era ben occultata in alcuni indumenti in un pacco spostale

Ariano Irpino – Brillante operazione da parte del personale di polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Ariano Irpino. La notizia arriva da Tiziana Guacci, segretaria per la regione Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria: “Nella mattinata di ieri, durante il controllo di un pacco postale, l’Ispettore responsabile dei Colloqui unitamente all’addetto al casellario detenuti, rinveniva, ben occultata in alcuni indumenti, della sostanza di colore bianco avvolta in cellophane trasparente. La sostanza, successivamente sottoposta ad esame DROP Test, risultava essere stupefacente del tipo “cocaina”. Apprezzamento al personale di Polizia Penitenziaria che, ancora una volta, con grande professionalità ed astuzia ha stroncato sul nascere l’introduzione in carcere di sostanze stupefacenti”.