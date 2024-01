Lo scultore Ettore Bianchino compie 100 anni

La festa si è tenuta presso Villa Raiano a S.Michele di Serino

Lo scultore Ettore Bianchino nato a Torre le Nocelle il 4 gennaio 1924 ha festeggiato ieri il suo centenario .

Funzionario del Ministero delle Finanze , per hobby si è dilettato a scolpire prima la pietra rossa locale di Torre le Nocelle, poi il bronzo e il legno. Sue opere pubbliche sono il Busto in bronzo di San Giuseppe Moscati situato nell’atrio dell’ Ospedale di Avellino e un altro nella chiesa di Santa Lucia di Serino.

La statua in bronzo di San Guglielmo posta dinanzi l’ingresso del Santuario di Montevergine e tutti i busti degli avvocati esposti dinanzi l’aula Magna nel Tribunali dì Avellino, in particolare i busti degli avvocati Sara, Preziosi, Sandulli e altri. Ha realizzato in legno i pastori del presepe.

La figlia Mariarosaria e il nipote Ettore hanno organizzato la festa presso Villa Raiano a S.Michele di Serino. Presenti anche i nipoti Giuseppe e Annamaria Bianchino con le rispettive famiglie, i nipoti dottori Tirone( Lucio, Giovanna, Antonio e Pasquale ) e i nipoti della famiglia Malatesta( Gerardo, Franco e Maurizio ). È presente inoltre la famiglia del compianto prof. Goffredo Raimo, da sempre vicino ad Ettore.

Nel corso dei festeggiamenti è intervenuto il sindaco Gianluca Festa che ha portato il saluto e l’ augurio dell’intera comunità avellinese.

Emanuela Bianchino