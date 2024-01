Le parole del neo eletto: "Voglio dare contributo importante"

Da venerdì 5 gennaio si apre un nuovo capitolo per la prima squadra di calcio di Paestum. All’ex tabacchificio Cafasso va in scena la cerimonia di conferimento della carica di di presidente onorario della Poseidon a Domenico De Rosa (CEO di SMET). E le sue prime parole fanno ben sperare i tifosi della prima squadra calcistica che gioca all’ombra dei templi.

“Le radici, per un uomo, sono la base. Io penso a quello che voglio lasciare e a dove lasciarlo. Ho cominciato già a ragionare in questi termini. Oggi ho una responsabilità in più perché do un contributo a una storia importante, e che deve avere un futuro ancora più importante”.