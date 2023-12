Una figura “poliedrica” che può operare in aziende di produzione, consulenza e servizi

C’è tempo fino al 31 gennaio 2024 per iscriversi al corso gratuito per diventare “Green & Digital Technician”, una figura “poliedrica” che può operare in aziende di produzione, consulenza e servizi; possiede competenze tecnico-professionali specialistiche per rendere processi e prodotti aziendali conformi alle normative ambientali ed energetiche.

Il corso è rivolto a 20 giovani e adulti occupati e non occupati (i partecipanti saranno scelti con un test scritto e colloquio motivazionale). Il percorso formativo, che si terrà nella città di Parma, avrà una durata di 800 ore di formazione di cui 360 in aula, 40 ore di project work e 400 di stage.

Requisiti di accesso alla selezione:

possesso del diploma di istruzione secondaria superiore con priorità per titoli quali Istituti tecnici Agrari, Commerciali, Geometri, Industriali, Licei Scientifici;

residenti o domiciliati in regione Emilia-Romagna;

possesso dell’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali o in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale;

non diplomati previo accertamento delle competenze coerenti con il percorso acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro.

rconoscenza di base della lingua inglese e tecnologie informatiche.

Il corso avrà inizio il 1° marzo 2024. Per maggiori informazioni, clicca qui.

