Gli auguri per un sereno Natale e un felice anno nuovo

Benevento – Nella mattinata odierna si è riunito, presso il Palazzo del Governo, presieduto dal Prefetto, il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine e del Sindaco di Benevento, on. Clemente Mastella, allo scopo di procedere al varo di una accurata pianificazione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione delle festività natalizie, che fanno registrare, di consueto, una maggiore movimentazione di persone, accompagnata da consistenti presenze nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.

Conformemente alle direttive impartite dal Capo della Polizia si è concordato il potenziamento delle attività di prevenzione a carattere generale e di controllo del territorio e l’intensificazione dei servizi di vigilanza e sicurezza a protezione degli obiettivi a rischio.

È stato disposto, altresì, il rafforzamento delle misure di sicurezza a tutela delle località a maggiore vocazione commerciale e turistica, nonché di quelle ove tradizionalmente vengono allestiti mercatini e fiere natalizie.

Particolare attenzione verrà prestata a eventuali segnali e informazioni relative all’organizzazione di feste e raduni illegali, tipo rave party, soprattutto in vista dei festeggiamenti del Capodanno.

Il Prefetto ha premurato, inoltre, di conferire particolare impulso al contrasto ai cd. “reati da strada” ovvero ai reati suscettibili di incremento a seguito di una maggiore circolazione di danaro e merci e raccomandato di riservare particolare attenzione ai controlli sulla produzione e commercializzazione illegale di artifici pirotecnici, per prevenire abusi e turbative all’ordine pubblico ed alla pubblica incolumità.