L’appuntamento è per domani, venerdì 15 dicembre, dalle 15:30 alle 20:00. Ingresso libero fino al raggiungimento della massima capienza

Avellino - Si svolgerà domani, presso il Country Sport Avellino, la prima edizione del “Country Motor Sport Avellino. Radici e futuro dell’automobilismo irpino”, l’incontro tematico interamente dedicato al mondo dei motori. A partire dalle 15:30 le area esterne del complesso sportivo vedranno una ricchissima rassegna espositiva con le migliori collezioni di vetture classiche e da competizioni in mostra. Uno spettacolo statico straordinario reso possibile grazie alla collaborazione dei Club irpini “Green Racing Club” e “Mille Curve” di Avellino, “Club Veicoli Storici Irpino (C.V.S.I.)” e “Ruote Bianche” di Ariano Irpino (AV) ed “Amici Irpini Scuderia La Leonessa” di Montemiletto (AV) ed oltre ad una ricca schiera di collezionisti privati.

Dalle 16:00 invece il fitto programma di incontri, nella sala Bubbles, a partire dal tema “RISORSE E PROSPETTIVE DI TURISMO MOTORISTICO IN IRPINIA”, con gli interventi di Gerardo Capozza, Segretario Generale A.C.I.; Rizieri Buonopane, Presidente della Provincia; Gianluca Festa, Sindaco di Avellino; Pasquale De Santis, Sindaco di Contrada; Vittorio D’Alessio, Sindaco di Mercogliano. Alle 17:00 sarà la volta della presentazione di “CIRCUITI VERDI ASSI DEL VOLANTE 1928 1992”, il volume di Salvatore Tarantino dedicato alla storia documentata ed illustrata di 65 anni di automobilismo irpino ed edito per i tipi della Renato Pergola Editore. Interverranno editore, autore ed i tanti protagonisti della narrazione presenti in sala.

Alle 18:30 Francesco Pionati, direttore Giornale Radio Rai e Rai Radio 1 e Gianni Festa, direttore del Corriere dell’Irpinia, relazioneranno sul tema “MEMORIE ED IDENTITÀ DEL TERRITORIO”. Gli interventi verteranno su come patrimonio documentale, ricerca, studio e preservazione delle fonti determinino la cultura identitaria del territorio, anche svelando un inedito genius loci come nel caso dell’anima motoristica documentata dal volume presentato. Alle 19:00 è infine il momento del “PRESENTE E FUTURO DELL’AUTOMOBILISMO IRPINO” e nel quale sono presentati i protagonisti di oggi, che si sfidano e vincono sui campi di gara nazionali o che custodiscono il patrimonio storico automobilistico attraverso collezioni straordinarie ed eventi che riscuotono partecipazioni da tutta Italia. Interverranno tra gli altri Francesco De Beaumont, alfiere della Scuderia Irpinia Northwest Jolly, Ermes Della Pia, team principal di Della Pia Engineering, la squadra campione del Mini Challenge ed i campioni della scena Slalom Michele Sellitto, Antonio Ragno ed Alessio Ascione.