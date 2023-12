Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 14’00 di oggi 13 dicembre, sono intervenuti nel comune di Pietradefusi alla Frazione Dentecane, e più precisamente in via Delle Industrie, per un incidente stradale che ha visto coinvolto un autotreno ed una donna a piedi. Il pesante automezzo proveniente da San Giuseppe Vesuviano (NA), aveva scaricato delle merci presso il nucleo industriale del paese, e nel percorso di ritorno, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato con la donna di 57 originaria di Ischia. La malcapitata purtroppo nell’urto ha perso la vita. Sul posto i sanitari del 118 intervenuti ne hanno constatato il decesso e i Carabinieri della locale stazione insieme al nucleo Radiomobile di Mirabella Eclano hanno effettuato i rilievi del caso. La squadra dei Vigili del Fuoco ha messo in sicurezza l’area e dato assistenza agli operatori sanitari.