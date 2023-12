Il tema Tributarista, una professione in evoluzione”

Dopo il successo degli eventi tenuti a Torino e Bologna, Auge con Ancot si prepara per il prossimo appuntamento a Firenze, fissato per il 14 dicembre. Presso l’Hotel Mirò, Calenzano, dalle ore 9 alle 13. L’evento, centrato sul tema “Tributarista, una professione in evoluzione”, ha catturato l’interesse e la partecipazione di professionisti del settore.