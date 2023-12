Emozione e Tradizione per la Comunità

Summonte - Ieri, 6 dicembre, la comunità di Summonte si è unita in un’atmosfera di festa e devozione per celebrare il Santo Patrono, San Nicola di Bari. La giornata è stata caratterizzata da momenti di profonda emozione e partecipazione collettiva, evidenziando la forza dell’unità nel borgo del Partenio. Il punto culminante della giornata è stata la Messa solenne, concelebrata dai parroci Don Pietro Codori della parrocchia di San Nicola di Bari e Don Marcelo Tahuil della parrocchia Maria SS. Addolorata della frazione Starze. Questo momento di spiritualità ha visto la partecipazione massiccia della comunità summontese, e degli alunni dell’Istituto Comprensivo di Mercogliano, che hanno affollato la chiesa di San Nicola di Bari, contribuendo a rendere la celebrazione ancora più significativa.

Un altro momento toccante è stato la rivisitazione della leggenda di “San Nicola e il miracolo del Natale”, curata da Davide Aufiero e Luca Maccario con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile. Un corteo ha attraversato le strade del borgo portando con se la magia della tradizione, coinvolgendo e affascinando tutti i presenti. Il Sindaco di Summonte, Ivo Capone, esprime la sua gioia e gratitudine per la straordinaria partecipazione e il messaggio di unità che ha caratterizzato i festeggiamenti odierni in onore di San Nicola di Bari.

“Oggi abbiamo vissuto una giornata davvero speciale, in cui la comunità di Summonte si è riunita per celebrare con devozione e gioia il nostro amato Santo Patrono, San Nicola di Bari. La Messa solenne celebrata dai parroci Don Pietro Codori e Don Marcelo Tahuil, a cui va il mio particolare ringraziamento, ha reso questa giornata unica e memorabile. Sono particolarmente grato per l’unità che stiamo rafforzando ogni giorno di più. La presenza di tante persone, bambini, giovani e adulti, dimostra quanto sia importante il nostro legame comunitario. La collaborazione tra le parrocchie e gli organizzatori degli eventi ha contribuito a creare un’atmosfera straordinaria che riflette il vero spirito del Natale. Guardando avanti, sono fiducioso che i prossimi appuntamenti nel nostro cartellone di festeggiamenti continueranno a unire la comunità e a diffondere serenità. Invito tutti i cittadini di Summonte a partecipare attivamente agli eventi futuri e a continuare a celebrare insieme le nostre tradizioni. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere questa giornata così speciale e significativa per la nostra comunità.”

I prossimi appuntamenti nel cartellone dei festeggiamenti natalizi “Summonte: Le stelle e i falò – La magica atmosfera del Natale” organizzato dalla Pro Loco Submontis e dalle associazioni del terrotorio:

7 dicembre

Ore 19.30 nei pressi del municipio: Accensione luci albero di Natale con gli addobbi natalizi realizzati dai bambini del “Winter Camp” (a cura dell’Associazione ASD Starze).

Ore 20:13: Grande attesa per il passaggio della carovana de “Il Pino Irpino”.

8 dicembre

Ore 19.00, Chiesa di San Nicola di Bari: Concerto dell’Immacolata con il Quartetto composto da Paola Innocenti (Soprano); Octavian Cristea Nechita (Oboe); Fabio D’Amore (Viola); Vincenzo Di Ianni (Organo).