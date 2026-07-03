Grande interesse per la riqualificazione dell'ex Albergo Scuola di Summonte (AV)

Il Comune di Summonte ha partecipato ieri, 2 luglio 2026, a Jazz’Inn 2026, il laboratorio nazionale di open innovation itinerante promosso dalla Fondazione Ampioraggio, che mette in contatto istituzioni, imprese, startup, ricercatori e investitori trasformando borghi e aree interne in veri e propri centri di sviluppo tecnologico e culturale. L’edizione 2026 si è tenuta a Ostra (AN).

Il progetto Partenio Creative Hub, presentato come case giver, ha riscosso un significativo interesse da parte degli operatori economici e dei professionisti presenti. Al tavolo hanno preso parte 12 tra aziende e professionisti, pronti a portare idee, proposte progettuali e visioni concrete per la riqualificazione dell’ex Albergo Scuola, una struttura ricca di potenzialità per il territorio e per l’intera area del Partenio.

«Siamo molto soddisfatti dell’interesse e della qualità dei contributi emersi – dichiara il Sindaco di Summonte Ivo Capone -. Questo dimostra quanto il progetto Partenio Creative Hub sia percepito come un’opportunità reale e concreta, capace di attrarre competenze e investimenti. Il lavoro fatto a Ostra è un ulteriore, importante passo.»

Tutte le idee e le proposte raccolte durante il tavolo andranno ad arricchire l’elaborato che sarà presentato durante l’incontro del 21 luglio 2026 a Summonte, che si svolgerà alla presenza degli Assessori Regionali della Campania Cuomo e Maraio, in un confronto istituzionale che potrà aprire nuovi scenari per il futuro della struttura e dell’intero comprensorio.