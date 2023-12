Gengaro: “Il mio augurio e che con l’aiuto e il contributo di tutti si possano raggiungere successi importanti e rivivere i fasti di un tempo”

Avellino - In attesa del prossimo match casalingo che vedrà la Scandone impegnata sabato 9 Dicembre alle ore 20 contro la Dinamo Brindisi per la prima gara del girone di ritorno, la dirigenza biancoverde continua a lavorare intensamente per mettere a disposizione figure che possano contribuire alla crescita dei singoli e della squadra. A tal proposito la società del patron Trasente è lieta di annunciare l’importante collaborazione con il Mental Coach Vincenzo Gengaro, professionista di origini atripaldesi, specializzato anche nel mondo del business, con diverse esperienze vincenti anche nel mondo dello sport.

Gengaro ha deciso di sposare il progetto della nuova società sportiva biancoverde mettendo a disposizione tutta la sua competenza e passione per migliorare ulteriormente le performance degli atleti e si mostra felice ed orgoglioso nell’intraprendere questa nuova avventura: “Sono fiero di poter dare il mio contributo per questo importante e sfidante progetto. Il mio augurio e che con l’aiuto e il contributo di tutti si possano raggiungere successi importanti e rivivere i fasti di un tempo”